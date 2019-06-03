شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يستضيف وادى دجلة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى مباراة تعد تحصيل حاصل للإنتاج الذى ضمن البقاء بعد التعادل الايجابى مع الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما تعد مصيرية لوادى دجلة بعد تعادله مع حرس الحدود 1-1 فى نفس الجولة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.

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وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بأداء مباراة ممتعة بعد زوال الضغوط التى حاصرت الفريق بضمان البقاء فى الدوري فى المقابل طالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير وحصد النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".