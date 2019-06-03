شكرا لقرائتكم بتروجت يبحث عن الفوز أمام المقاولون للهروب من الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج بتروجت نظيره المقاولون العرب مع دقات العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مصيرية للفريق البترولى الذى بات أقرب فرق الدوري للهبوط للقسم الثانى بعد خسارته من سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الماضية فيما فاز المقاولون العرب على الجونة برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة .

فى مباراة قد لا تُقام بعد رفض الفريق البترولي خوضها بسبب إعتراض النادي على جدول مباريات الدوري وهو ما جعل محمد عودة المدير الفنى لبتروجت يلغي معسكر فريقه المغلق استعدادا لمواجهة المقاولون ،حيث أصدر مجلس إدارة بتروجت بيانا يرفض نهائياً خوض مباراة المقاولون العرب بعد التعنت الواضح ضد بتروجت والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي العادلة في عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة واكد نادي بتروجيت بأنه سيسلك كل الطرق المشروعة من أجل المحافظة علي حقوقه لدي الجهات المختصة محليا ودوليا.

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ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 43 هدف بينما يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى .

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".