شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط بالأهلى تضع استراتيجية الموسم الجديد لدعم الفريق الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت لجنة التخطيط بالأهلى استراتيجية الموسم الجديد خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأحد ، وتتكون اللجنة من محمود الخطيب رئيس النادي وطه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو. كما تطرقت اللجنة لكيفية استغلال قطاع الناشئين بالنادي فى تدعيم الفريق الأول بالعناصر المميزة. Advertisements وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

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