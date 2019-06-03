واتساب "ينقذ" نيمار من تهمة الاغتصاب



سكاي نيوز عربية

لم يتأخر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرد سريعا على تهمة الاغتصاب التي طالته قبل أيام، لينهي الجدل في فيديو واحد نشره على حسابه بموقع إنستغرام.

وأكد نيمار أنه وقع ضحية "لفخ" نصبته عارضة أزياء برازيلية، قبل أن ينشر محادثاته معها على تطبيق واتساب بالكامل، ليكشف براءته من اتهامات الاغتصاب.

واتهمت عارضة أزياء، النجم البرازيلي لاعب فريق باريس سان جرمان، باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وتورد وثيقة من الشرطة، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس،...