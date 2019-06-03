صحيفة "آس": مباراة نهائي أبطال أفريقيا ستعاد في "بلد محايد"

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في طريقه لإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي جرى مساء الجمعة، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، وأثار الكثير من الجدل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالموثوق والمقرب قوله إن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد، التي ستجتمع غدا الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأضاف: "كل المؤشرات تصب في مصلحة الوداد الرياضي بالنظر إلى قوة النقاط التي ستعرض في ملفه يوم الثلاثاء".
وتابع "الاتجاه...
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