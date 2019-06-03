لجنة التخطيط تضع استراتيجية الموسم الجديد فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة التخطيط بالأهلى استراتيجية الموسم الجديد خلال الجلسة التي عقدتها أمس الأحد ، وتتكون اللجنة من محمود الخطيب رئيس النادي وطه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو. كما تطرقت اللجنة لكيفية استغلال قطاع الناشئين بالنادي فى تدعيم الفريق الأول بالعناصر المميزة. وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

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