شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة فى مهمة صعبة أمام الإنتاج الحربى على ستاد كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى مباراة تعد تحصيل حاصل للإنتاج الذى ضمن البقاء بعد التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، بينما تعد مصيرية لوادى دجلة بعد تعادله مع حرس الحدود 1-1 فى نفس الجولة .

ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 42 هدف بينما يحتل وادى دجلة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 46 هدف.

Advertisements

وطالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بأداء مباراة ممتعة بعد زوال الضغوط التى حاصرت الفريق بضمان البقاء فى الدوري، فى المقابل طالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بالتمسك بالأمل الأخير وحصد النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط.

وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى الدرجة الثانية، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".