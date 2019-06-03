نجوم الأهلى يلجأون للواتس آب لتهنئة صلاح بفوزه بدورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم الأهلى الدوليين على تهنئة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني، بعد تتويجه ببطولة دورى أبطال أوربا مع فريقه ليفربول، بعد الفوز على توتنهام فى المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء. وقام لاعبو الأهلى وفى مقدمتهم الحارسين محمد الشناوى وشريف اكرامى ووليد سليمان وأيمن أشرف وأحمد فتحى وحسام عاشور ومروان محسن بإرسال رسائل عبر الواتس آب للفرعون محمد صلاح لتهنئته بإنجازه الكبير.

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