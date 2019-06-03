شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتكلف بعلاج إسلام عبد النعيم بعد إصابة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولى نادى الجونة تحمل تكلفه علاج إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الفريق القادم من طلائع الجيش على سبيل الإعارة بعد نهاية الموسم والإصابة بالرباط الصليبى خلال مواجهة الفريق الساحلى أمام الإسماعيلى . ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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