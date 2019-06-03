هل يتوّج الزمالك بالدوري؟.. فيديو: لاعبوه السابقون يجيبون لمصراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

جولات حاسمة تشهدها النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري 2018/2019 التي يتصدرها الأهلي برصيد برصيد 74 نقطة بفاررق 4 نقاط عن بيراميدز و7 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

بيراميدز أتم مبارياته الـ 34؛ حيث حصد 70 نقطة ضمن بهما احتلال المركز الثاني أو الثالث ومن ثمّ المشاركة بدوري أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية، فيما تبقى للأهلي مباراتين وللزمالك 4 مباريات.

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الأهلي يتبقى له مباراتين أمام المقاولون والزمالك، بينما يتبقى للزمالك 4 مباريات أمام حرس الحدود، الجونة، الإسماعيلي، الأهلي.

الخليج 365 سأل عدد من لاعبي الزمالك السابقين.. هل يستطيع فريقهم حصد بطولة الدوري؟.. وفي الفيديو التالي كانت إجاباتهم: