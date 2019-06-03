رفض عرضا بـ10 ملايين يورو من بيراميدز.. ضمن 5 تصريحات لرئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أطلق رئيس الزمالك 5 تصريحات نارية خلاله مداخلة هاتفية، صباح اليوم الاثنين، عبر قناة المحور.

وينقل الخليج 365 أبرز ما قاله رئيس الزمالك في 5 ملفات وهي:

١- المصالحة مع حطب

وجه رئيس الزمالك، الشكر لهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بعد الموافقة على لائحة الزمالك الأخيرة، مضيفا أن الشكر أيضا موصول لوزير الشباب والرياضة للوقوف بجوار النادي خلال الفترة الأخيرة.

٢- محضر ضد جروس

أكد رئيس الزمالك، أنه سيحرر محضرا ضد السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق الذي رحل خلال الساعات الماضية بعد قرار الإدارة البيضاء.

Advertisements

٣- رفض عرض ب ١٠ مليون يورو لمحمود عبد العزيز

أوضح، أنه رفض عرض في وقت سابق من إدارة بيراميدز للحصول على خدمات محمود عبد العزيز، لاعب الزمالك مقابل 10 ملايين يورو.

٤- شطب هاني العتال واجراء انتخابات علي المقاعد الشاغرة

سيتم فتح باب الترشح بعد عيد الفطر للانتخاب على 3 مقاعد شاغرة في المجلس، وذلك بعد شطب عضوية هاني العتال".

٥- لن نبيع حامد وكهربا واللعيبة الرجالة

لست صاحب النادي للتفريط في لاعب رجل راجل مثل طارق حامد، ولا توجد أى صفقات تبادلية مع بيراميدز والاستغناء عن محمود كهربا لن يتم.