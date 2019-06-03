طاقم حكام مجري لمباراة الزمالك وحرس الحدود

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين طاقم حكام مجري، لإدارة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، ضمن لقاءات الدوري لإدارة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود، ضمن لقاءات الدوريالممتاز. وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الاثنين على ملعب حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 للدوري.

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