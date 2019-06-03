ختام الدورة الرمضانية بالقصير

شهد اللواءيوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، ختام الدورة الرمضانية لاكاديمية الشروق والتى تم تنظيمها برعاية جمعية بداية القصير الجديدة، وذلك بملعب محمد رمضان ( شخرم) . وحضر نهائي التصفيات للدورة النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، و مدير إدارة الشباب والرياضة بالقصير وا. عاطف بدوى نائب مجلس إدارة جمعية بداية وعدد من رؤساء الأندية وأعضاء جمعية بداية ولفيف من الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، و مدير إدارة الشباب والرياضة بالقصير وا. عاطف بدوى نائب مجلس إدارة جمعية بداية وعدد من رؤساء الأندية وأعضاء جمعية بداية ولفيف منمحبي كرة القدم وفى نهاية فعاليات ختام الدورة والمباريات النهائية، قام رئيس المدينة بتوزيع الجوائز والكؤؤس على الفرق الفائزة، مهنئا إياهم بالفوز Advertisements هذا واكد الشاهد، حرص المدينة على رعاية الانشطة الرياضية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، والتنسيق الدائم مع إدارة الشباب والرياضة والأندية الرياضية بالمدينة لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا .



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