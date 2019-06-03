رياضة | هاري كين: توتنهام سيعود أقوى في الموسم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين: توتنهام سيعود أقوى في الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام رسالة لجماهير فريقه عقب الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا على ليفربول بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال كين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم نتمكن من إنجاز المهمة الليلة الماضية. سنتعلم من ما حدث وسنعود أقوى في العام المقبل، شكرًا لجماهيرنا على الدعم الغير قابل للتصديق هذا الموسم في ملعبنا وخارج ملعبنا".

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يذكر أن كين شارك في المباراة بعد غياب أكثر من شهر ونصف بسبب الإصابة ولم يظهر بشكل جيد لينتقده الكثيرون وانتقدوا الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق لكن المدرب الأرجنتيني دافع عن قراره مؤكدًا أنه ليس نادمًا على إشراكه.