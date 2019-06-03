رياضة | المقاولون يطلب المشاركة في البطولة العربية أو الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يطلب المشاركة في البطولة العربية أو الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو الكرة بنادي المقاولون العرب تحركاتهم للمطالبة بحقهم في المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل بعد ترشيح اتحاد الكرة لناديي الاسماعيلي والاتحاد السكندري رغم ان المقاولون في المركز الخامس بالدوري وينافس على المركز الرابع ويتقدم في الترتيب على الناديين المرشحين.

وينوي المقاولون إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة لمطالبته بترشيحه في البطولة العربية أو حفظ حقه في المشاركة في البطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد تاجيل مباراته أمام الاهلي لما بعد كاس الأمم الإفريقية .

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ومن المتوقع أن يدافع المقاولون عن حقه في المشاركة بإحدى البطولات الخارجية الموسم المقبل بعد تقديم موسم جيد والتواجد حتى الآن في المركز الخامس ويفصله 4 نقاط عن حصد المركز الرابع .