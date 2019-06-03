شكرا لقرائتكم بعد العيد.. مدير فنى جديد للمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مجلس إدارة المقاصة التعاقد مع مدير فنى جديد للفريق عقب إجازة العيد مباشرة لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق فى الصيف . وقد رفض مجلس إدارة المقاصة اتخاذ قرار نهائى بشأن أسماء اللاعبين الراحلين إلا بعد مشاهدتهم من المدير الفنى الجديد للفريق . وقد أكد مصدر مسئول بالمقاصة أن الإدارة فضلت الهدوء وعدم اتخاذ قرار بشأن اللاعبين الراحلين إلا بعد رؤيتهم من المدير الفنى الجديد خاصة وأن لكل مدير فنى فكره فى اختيار اللاعبين ، لذا فضلنا الإبقاء على الجميع حتى يستقر المدير الفنى على قائمته .

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