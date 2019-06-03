شكرا لقرائتكم الجونة يتكفل بعلاج إسلام عبد النعيم بعد انتهاء إعارته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولى نادى الجونة تحمل تكلفه علاج إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الفريق القادم من طلائع الجيش على سبيل الإعارة بعد نهاية الموسم والإصابة بالرباط الصليبى خلال مواجهة الفريق الساحلى أمام الإسماعيلى . ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . Advertisements ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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