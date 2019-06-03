شكرا لقرائتكم الجونة ينتظر قرار اتحاد الكرة لمنح لاعبيه إجازة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر فريق الجونة بقيادة حمادة صدقى قرار لجنة المسابقات بتحديد موعد مباراة الزمالك و بدأ الموسم المقبل لتحديد مصير لاعبى الفريق بمنحنهم إجازة وأيضا تحديد اللاعبين الراحلين استعداد للموسم المقبل . ويتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى . Advertisements ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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