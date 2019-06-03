بعد بيع تركي آل الشيخ حصته.. من هو مالك نادي بيراميدز الجديد؟

القسم الرياضي
أكدت مصادرنا أن المستشار تركي آل الشيخ وافق بصورة نهائية على عرض بيع حصته في نادي بيراميدز للسيد سالم الشامسي والسيد أحمد الرميثي .
وفيما يلي نعرض أبرز المعلومات عن سالم الشامسي المالك الجديد..
هو واحد من أبرز المستثمرين في مجال المقاولات العامة في الإمارات، حيث يمتلك شركة ومؤسسة سالم سعيد الشامسي في مدينة العين الإماراتية، ويمتلك ما يقرب من 15 شركة تختص بمجالات صناعية مختلفة في مختلف أنحاء الإمارات.
كما أسس الشركة الأم لمجموعة شركاته في عام 2004.
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