حسام رضوان
قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، إنه لم يتردد في إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة.
وقال في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة بعد سوء أدائه في ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي".
وأضاف: "البعض طالب بعقوبة أكبر من ذلك، ولكننا نتعامل وفقًا للقوانين".
كان الاتحاد الإفريقي قرر إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر؛ بسبب قراراته في المباراة المذكورة، كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاده من كأس العالم للشباب المقامة حاليا فى بولندا على خلفية قرار الاتحاد...
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح صادم من رئيس الاتحاد الإفريقي حول أزمة إيقاف جهاد جريشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.