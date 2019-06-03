تصريح صادم من رئيس الاتحاد الإفريقي حول أزمة إيقاف جهاد جريشة

حسام رضوان

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، إنه لم يتردد في إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة.

وقال في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "لم أتردد لحظة في إيقاف جهاد جريشة بعد سوء أدائه في ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الوداد والترجي".

وأضاف: "البعض طالب بعقوبة أكبر من ذلك، ولكننا نتعامل وفقًا للقوانين".

كان الاتحاد الإفريقي قرر إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر؛ بسبب قراراته في المباراة المذكورة، كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاده من كأس العالم للشباب المقامة حاليا فى بولندا على خلفية قرار الاتحاد...