هتاخد فلوسك بعد سنتين.. هجوم شرس من مرتضى منصور على جروس

القسم الرياضي
شن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا على السويسري كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، مؤكدًا أنه ليس له فضل فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف رئيس نادي الزمالك فى تصريحات تلفزيونية أنه لن يمنح جروس باقى مستحقاته، قائلًا: "ورحمة أمى يا جروس ما هتاخد فلوسك إلا بعد سنتين، وعملت فيك محضر إثبات حالة".
وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن جروس مريض نفسيًا وكان يقول لأيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد عنتر بالنص: "طول ما أنا موجود فى النادى مش هتلعبوا كورة"، لافتًا إلى أنه لم يقم بالتحدث مع...
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