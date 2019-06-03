شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..المقاولون العرب يمطر شباك بتروجت بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج بتروجت نظيره المقاولون العرب مع دقات العاشرة مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة مصيرية للفريق البترولى الذى بات أقرب فرق الدوري للهبوط للقسم الثانى بعد خسارته من سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الماضية فيما فاز المقاولون العرب على الجونة برباعية مقابل هدف فى أخر ظهور له بالمسابقة .

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 43 هدف بينما يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى .

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة .