5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم 3 / 6 / 2019 فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك نظيره حرس الحدود، اليوم الاثنين الموافق 3 / 6 / 2019، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من منافسات الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على استاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، يرصد ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود.

- موقف الزمالك وحرس الحدود قبل المباراة

يحتاج الزمالك للفوز فى المباراة وحصد الثلاثة نقاط لمواصلة مشوار المنافسة على لقب الدورى بعدما أصبح الأبيض مُطالبا بالفوز بجميع مبارياته المتبقية للتتويج بلقب الدورى، بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان فى المسابقة أمام "المقاولون العرب والزمالك".

أما فريق حرس الحدود فيحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام الزمالك، لضمان البقاء فى الدورى الممتاز، دون الحاجة إلى انتظار نتائج الفرق المهددة بالهبوط لحسم مصيره، وذلك بعدما احتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، حققهم من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 13 لقاء والهزيمة فى 12 مواجهة، فيما احرز لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 36 هدفًا، لأن فوز الأبيض بالمباراة سيعنى تجمد رصيد حرس الحدود عند 37 نقطة، وإمكانية التساوى مع بتروجت فى حالة فوز الفريق البترولى على المقاولون العرب، وفى هذه الحالة سيلجئ الفريقين إلى فارق الأهداف، بعدما تساوى فى المواجهات المباشرة بعد تعادلهما سلبيًا فى الدور الأول، ثم تعادلا إيجابيًا بهدفين لكل فريق فى الدور الثانى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات، ويتبقى له 4 مباريات أمام "حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى"، فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، حققها من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 13 لقاءً والهزيمة فى 12 مواجهة.

- خالد جلال يسعى لإنهاء مفاجآت طارق العشرى أمام الزمالك

ستكون مباراة الزمالك وحرس الحدود المواجهة الأولى التى ستجمع بين طارق العشرى، المدير الفنى لحرس الحدود، وخالد جلال، المدير الفنى للأبيض، الذى تولى المسئولية مؤخرًا خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، بعد رحيله عن تدريب الأبيض لانتهاء عقده بنهاية مايو المنقضى وتعادله مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مؤجلات الأسبوع الـ31 من مسابقة الدورى الممتاز.

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إجمالا واجه طارق العشرى الزمالك فى 17 مباراة، بواقع 12 مباراة مع حرس الحدود، و4 مع إنبى، ومباراة مع وادى دجلة، حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما أحرز الأبيض 21 هدفًا فى أندية طارق العشرى، واستقبل منه 20 هدفًا.

- تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود

واجه الزمالك حرس الحدود فى 29 مباراة فى تاريخ مواجهاتهم بالدورى الممتاز، أحرز خلالهم الأبيض الفوز فى 14 مباراة وتعادلا فى 6 مواجهات من بينهم تعادل سلبى وحيد، وهُزم فى 9 لقاءات.

فيما سجل الزمالك 42 هدفًا واستقبل 34 هدفًا من حرس الحدود على مدار تاريخ مواجهاتهم فى الدورى الممتاز، وحافظ الأبيض على نظافة شباكه فى 10 مباريات مقابل 5 "كلين شيت" حققهم حرس الحدود.

- حكم مجرى لإدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم فى الدورى

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين طاقم حكام مجرى لإدارة مباراة الزمالك و حرس الحدود، فى الدورى اليوم، بعدما طلب الأبيض تعيين حكام أجانب لمبارياته المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن اسم حكم المباراة خلال الساعات الجارية.

- موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم فى الدورى

تُقام مباراة الزمالك وحرس الحدود فى العاشرة من مساء اليوم الإثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد حرس الحدود بالمكس بالإسكندرية، على أن تُذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت.