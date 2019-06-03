شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة الجديدة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس نادي الزمالك اعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي من قبل اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، ونشرها في الوقائع المصرية. قال رئيس النادي عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أخيرا انتصر الزمالك واندحر المزورون، اعتماد اللائحة الجديدة للنادي ونشرها في الوقائع الرسمية». أوضح في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، أنه سيقيم مؤتمرا صحفيا بعد العيد للدعوة لانتخابات جديدة على عدد من المقاعد الشاغرة في مجلس إدارة النادي. رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة الجديدة رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة الجديدة رئيس الزمالك يعلن اعتماد اللائحة الجديدة

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