شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع حصته في بيراميدز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي مدحت شلبي إن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، كشف له عن بيع كامل حصته في النادي بعد نهاية مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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أضاف، في برنامجه على «نايل سبورت»: «تواصلت مع تركي آل الشيخ للاستفسار عن خبر بيع بيراميدز عبر (واتساب)، فأبلغني بكلمة واحدة حاسمة منه للموقف (بعت)».

تابع: «تلقيت رسالة أخرى من مالك النادي بأن أعلن الخبر كأنباء، ولكن كلمة (بعت) حسمت الموقف»، فيما كشفت مصادر عن اعتزام مالك النادي بيع حصته إلى مستثمرين أجانب.