شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: تركي آل الشيخ باع حصته في بيراميدز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي مدحت شلبي إن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، كشف له عن بيع كامل حصته في النادي بعد نهاية مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
أضاف، في برنامجه على «نايل سبورت»: «تواصلت مع تركي آل الشيخ للاستفسار عن خبر بيع بيراميدز عبر (واتساب)، فأبلغني بكلمة واحدة حاسمة منه للموقف (بعت)».
تابع: «تلقيت رسالة أخرى من مالك النادي بأن أعلن الخبر كأنباء، ولكن كلمة (بعت) حسمت الموقف»، فيما كشفت مصادر عن اعتزام مالك النادي بيع حصته إلى مستثمرين أجانب.
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