شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات.. اللجنة الأولمبية تعتمد لائحة الزمالك الجديدة.. ونشرها بالجريدة الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، لائحة الزمالك الجديدة ، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية للقلعة البيضاء ، التي أقيمت بتاريخ 30 و 31 أغسطس الماضي ، بحضور ما يقرب من 20 ألف عضو.

وننشر كافة الخطابات الخاصة باعتماد اللجنة الأولمبية ، قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، ونشرها في الجريدة الرسمية

وتضمن المستند الأول، خطاب اللجنة، برئاسة هشام حطب، الموافقة على لائحة النظام الأساسي للزمالك، ونشر اللائحة في جريدة الوقائع الرسمية، وأن يتم العمل بها من اليوم التالي لنشرها، وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.

وتضمن المستند الثاني ، خطابا من اللجنة الأولمبية، إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، من أجل الموافقة على قرار اللجنة الأولمبية رقم " 11 " لسنه 2019 ، باعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للزمالك، ولائحة النادي الجديدة، من أجل نشرها في جريدة الوقائع المصرية.

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وبناء علي الخطاب الأخير من مكتب وزير الشباب والرياضة ، تم نشر اللائحة الجديدة ، بجريدة الوقائع المصرية ، بتاريخ 2 – 6 – 2019









