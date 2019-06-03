الاتحاد التونسى يُبرز تقرير ”الخليج 365” عن تشجيع السوايسة لنسور قرطاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد التونسى لكرة القدم بموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، تقرير ”الخليج 365” عن اختيار جمهور مدينة السويس لمنتخب نسور قرطاج لتشجيعه خلال بطولة الأمم الأفريقية الكان 2019 القادمة والتى تستضيفها مصر خلال الشهر الجارى. وتستضيف مدينة السويس منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخب تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا، تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر انطلاقها فى مصر فى 21 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 17 يوليو 2019.

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