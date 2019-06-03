شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب يقيم الأفارقة فى الترسانة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة تقييم الثنائى الأفريقى بالنادى حكيم ألابى وأبوبكر قبل قيدهما فى صفوف الفريق العام المقبل .
ورغم تألق حكيم مع الترسانة فى الموسم الماضى وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة للفريق ، إلا أن المدير الفنى فضل مشاهدته على الطبيعة للحكم عليه بشكل عملى .
ومن المقرر فى حالة عدم رضا المدير الفنى على مستوى الثنائى سيتم الإستغناء عنهما والتعاقد مع لاعبين آخرين.
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