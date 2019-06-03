شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ينتظر المدير الفنى لتحديد ملف الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مجلس إدارة المقاصة التعاقد مع مدير فنى جديد للفريق عقب إجازة العيد مباشرة لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق فى الصيف . وقد رفض مجلس إدارة المقاصة اتخاذ قرار نهائى بشأن أسماء اللاعبين الراحلين إلا بعد مشاهدتهم من المدير الفنى الجديد للفريق . وقد أكد مصدر مسئول بالمقاصة أن الإدارة فضلت الهدوء وعدم اتخاذ قرار بشأن اللاعبين الراحلين إلا بعد رؤيتهم من المدير الفنى الجديد خاصة وأن لكل مدير فنى فكره فى اختيار اللاعبين ، لذا فضلنا الإبقاء على الجميع حتى يستقر المدير الفنى على قائمته .

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