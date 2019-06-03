شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه إجازة مجدداً لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، نظرا لعدم ارتباط الفريق الأحمر بأية مباريات خلال التوقيت الحالى.

وفضل الأوروجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى، منح لاعبيه راحة لمدة يومان على أن يتم تحديد برنامج الفترة المقبلة لتجهيزهم خلال فترة توقف الدورى الممتاز.

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وجاء تجديد الإجازة للاعبي الفريق الأحمر فرصة من أجل قضاء أول أيام عيد الفطر المبارك مع أسرهم، بعد أداء الفريق للمران مساء الأحد بعد الحصول أيضاً على راحة السبت والجمعة.