اخبار الرياضه

الأهلى يمنح لاعبيه إجازة مجدداً لمدة 48 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه إجازة مجدداً لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتي منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، نظرا لعدم ارتباط الفريق الأحمر بأية مباريات خلال التوقيت الحالى.

 

وفضل الأوروجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى، منح لاعبيه راحة لمدة يومان على أن يتم تحديد برنامج الفترة المقبلة لتجهيزهم خلال فترة توقف الدورى الممتاز.

Advertisements

 

وجاء تجديد الإجازة للاعبي الفريق الأحمر فرصة من أجل قضاء أول أيام عيد الفطر المبارك مع أسرهم، بعد أداء الفريق للمران مساء  الأحد بعد الحصول أيضاً على راحة السبت والجمعة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يمنح لاعبيه إجازة مجدداً لمدة 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا