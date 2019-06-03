رئيس الزمالك: "منه لله اللي دبسنا في جروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

واصل رئيس الزمالك هجومه على السويسري كريستيان جروس، والذي رحل عن تدريب الفريق الأبيض بعد التتويج بالكونفدرالية الأفريقية قبل أيام.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور:" منه لله اللي دبسنا فيه وخلاص استريحنا منه الحمد لله".

وأضاف:" الفريق حاليا مع خالد جلال ولابد أن ندعمه خلال الفترة المقبلة، فالزمالك أمامه لقاء هام أمام حرس الحدود نتمنى له التوفيق".

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وتابع:" جروس راجل مجنون وليس له فضل في بطولات الزمالك التي حققها سواء السوبر المصري السعودي أو الكونفدرالية".

وأكمل:" جروس لا يملك اي ميزة فقد تعادل مع بتروجيت والانتاج الحربي وخسر من بيراميدز، وتمسك بعد عدم إشراك بعض اللاعبين رغم اقتناعي بهم".

وأتم :" طارق حامد ابلغني انه كان يشركه في كل المباريات الأمر الذي جعل اللاعب يتعرض للإرهاق، وعلى النقيض لم يشرك بعض اللاعبين المميزين بصفة مستمرة كحمدي النقاز ومصطفى فتحي".