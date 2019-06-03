مستندات.. اعتماد لائحة الزمالك الجديدة ونشرها بالجريدة الرسمية

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، لائحة الزمالك الجديدة، والتي وافقت عليها الجمعية العمومية للقلعة البيضاء التي أقيمت بتاريخ 30 و 31 أغسطس الماضي ، بحضور ما يقرب من 20 ألف عضو.

وننشر كل الخطابات الخاصة باعتماد اللجنة الأولمبية، قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ونشرها في الجريدة الرسمية

وتضمن المستند الأول، خطاب اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، الموافقة علي لائحة النظام

الأساسي للزمالك ، ونشر اللائحة في جريدة الوقائع الرسمية، وأن يتم العمل بها من اليوم التالي لنشرها ،، والغاء كل حكم يخالف ذلك.

وتضمن المستند الثاني، خطاب من اللجنة الأولمبية الى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، من أجل الموافقة علي قرار اللجنة الألمبية رقم " 11 " لسنه 2019، باعتماد

الجمعية العمومية العادية وغير العادية للزمالك، ولائحة النادي الجديدة، من أجل نشرها في جريدة الوقائع المصرية.

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وتضمن المستند الثالث، كلا من الدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الادارة العامة للمكتب الفني للوزير، والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى السادة هيئة المطابع الاميرية من أجل نشر لائحة النظام الاساسي لنادى الزمالك في جريدة الوقائع الرسمية.

وبناءا علي الخطاب الأخير من مكتب وزير الشباب والرياضة، تم نشر اللائحة الجديدة، بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 2 – 6 - 2019.