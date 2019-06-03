مسئولو بيراميدز يتجاهلون أنباء بيع تركي آل الشيخ لحصته بالنادي

رفض مسئولو نادي بيراميدز التعليق علي الأنباء التي تشير إلى قيام تركي آل الشيخ مالك النادي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ببيع حصته لرجلي الأعمال الإماراتيين سالم الشامسي وأحمد الرميثي.

وأكد مصدر بنادي بيراميدز أن آل الشيخ سيكون هو من يعلن

عن بيع حصته إذا كان قد اتخذ قراراً بذلك بالفعل.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق عن بيع حصته بالنادي لرجل الأعمال سالم الشامسي قبل أن يتراجع عن قراره

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بعد أيام.

يذكر ان مالك نادي بيراميدز كان قد أكد قبل أيام عن تخصيص 800 مليون جنيه لتدعيم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل، بجانب التعاقد مع مدير فني عالمي من بين 23 مرشحاً.

ونجح بيراميدز في موسمه الأول بالدوري الممتاز في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في إحدي بطولتي إفريقيا بالموسم المقبل.