بعد الانسحاب من الدورى.. رئيس الزمالك يهاجم الخطيب

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على خلفية تراجع الأخير عن الانسحاب عن بطولة الدوري في الموسم الجاري. وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية "محمود الخطيب رجع في كلامه وماشي ورانا وردود فعل بناء على نتائج الزمالك وهو اتحرق أمام الأهلاوية وجمهور الأهلي لا يطيقه حاليًا". Advertisements وتابع "هشام سليم قال يا خسارة اللي أبويا عمله في سنين محمود الخطيب ضيعه". وأكمل "لماذا لم ينسحب محمود الخطيب وأصدرو بيان بالأمس غير مفهوم".

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