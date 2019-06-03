رياضة | برشلونة يتحرك للتعاقد مع نجم دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتحرك للتعاقد مع نجم دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالبرتغالي رافائيل جيريرو نجم بروسيا دورتموند الألماني ويطمح في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع Le10Sport الفرنسي إلى أن باريس سان جيرمان كان قد وضع البرتغالي جيريرو الظهير الأيسر لبروسيا دورتموند على قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد الموقع الفرنسي أن باريس سان جيرمان في الوقت الذي يفكر فيه في التعاقد مع جيريرو دخل برشلونة في الصفقة لارباك حسابات الفريق الفرنسي.

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وكشف الموقع الفرنسي أن برشلونة يبحث عن التعاقد مع ظهير إيسر لمنافسة جوردي ألبا في هذا المركز لذلك وضع جيريرو ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الفريق لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الفرنسي أن جيريرو كان قريبًا من الانتقال لباريس سان جيرمان أو برشلونة في 2016 لكنه فضل خيار بروسيا دورتموند ولكن عقب تألقه في الفترة الماضية أصبح قريبًا من الانضمام لواحد من الثنائي PSG أو برشلونة.