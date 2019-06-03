رياضة | مانشستر سيتي ينافس البايرن على نجم أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينافس البايرن على نجم أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر سيتي على خط المفاوضات مع رودريجو هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد الذي يقترب من الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير إسبانية أنه بات في حكم المؤكد مغادرة رودري لنادي اتلتيكو مدريد هذا الصيف، فاللاعب يملك عرضين على الطاولة من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

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الجدير بالذكر أن الاسباني رودريجو يجيد اللعب في مركز وسط الملعب وسبق له اللعب في صفوف نادي فياريال.

وشارك رودريجو مع أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات هذا الموسم في 47 مباراة حيث سجل 3 أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة.