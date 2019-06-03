رياضة | يوفنتوس يحسم موقفه من رغبة الإنتر بمبادلة "ديبالا - إيكاردي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحسم موقفه من رغبة الإنتر بمبادلة "ديبالا - إيكاردي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت صحيفة "سكاي سبورت" الإيطالية أن هناك رغبة من انتر ميلان لمحاولة الدخول في صفقة تبادلية مع يوفنتوس بالمهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي مع مواطنه باولو ديبالا، لكنها صفقة تبادلية معقدة حالياً، ولا يوجد اتفاق بين الاطراف، كما انها ليست برغبة جديدة من الانتر الذي ينظر لباولو منذ شهور ماضية.

وأضاف "كالتشيو ميركاتو" أن بقاء أليجري كان سيرجح رحيل ديبالا عن الفريق، لكن مع خروج المدرب فالمستقبل بات يمكن ان يتغير، لأنه بالوقت نفسه لا زال موقف نائب رئيس اليوفي بافيل نيدفيد لم يتغير بمواصلة الرهان على ديبالا الذي يعتبره تراثاً للفريق.

لكن بانتظار كذلك الكشف عن المدرب الجديد، فإن الأندية الأوروبية تستفسر هنا وهناك، تقييم اليوفي لديبالا اعلى مما هو بالنسبة للإنتر مع ايكاردي مع رغبة انتر الاكثر وضوح لبيع لاعبه.