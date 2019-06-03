رياضة | يوفنتوس يغري نجم باريس براتب سنوي كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يغري نجم باريس براتب سنوي كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدد من الأسماء تستمر في التداول داخل أروقة نادي يوفنتوس في السوق كخيارات في مختلف المراكز والدولي الفرنسي أدريان رابيوت متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي أحدهم.

لكن بحسب ما ذكرته "توتو سبورت" فإن الحاجز الأكبر لا زال هو نفسه مع والدته الي تقوم بمهام الوكيلة له بطلبهم لراتب عالي بعض الشيء.

الجدير بالذكر أن رابيو سيغادر باريس سان جيرمان بانتقال حر، وقد تعقد انتقاله لعدة اندية بسبب طلب راتب بحوالي 10 ملايين يورو.

ويستعد اليوفي للوصول بأقصى حد بالوقت لراتب بقيمة 6.5 مليون يورو لعرضه له، سيكون على رابيو تخفيض مطالبه وهو يرتبط بعدد من الاندية منها توتنهام.