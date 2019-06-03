رياضة | ثنائي دفاعي مميز على رادار يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي دفاعي مميز على رادار يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدو خطة نادي يوفنتوس الإيطالي واضحة بعض الشيء للخط الخلفي، وتدور حول التعزيز بلاعبين جديدين مع رحيل كلا من بارزالي وكاسيريس.

وتتمثل أحد التعزيزات للخط الخلفي في منافسة أو اختيار يعود لليوفي بين روميرو من جنوى أو ديميرال من ساسولو، والذين يقترب اليوفي من التأمين على خدماتهم (رغم محاولة دخول اتليتيكو مدريد متأخراً لـ ديميرال).

بينما الاسم الآخر سيكون على اليوفي اختيار اسم دولي كبير والأسماء المتداولة كما نشاهد كثيرة لكن لا زال حتى اللحظة غير واضح اسم معين يتقدم على البقية، بالتالي سيكون للفريق بالنهاية 5 مدافعين يشملون بونوتشي وكيليني وروجاني.