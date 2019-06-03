رياضة | مارسيلو يُدَوِن رقم مميز مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو يُدَوِن رقم مميز مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد 41 مباراة يصبح النجم البرازيلي مارسيلو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني أكثر لاعب أجنبي خوضا للمباريات مع النادي الملكي.

وذكرت صحيفة "abc" أن مارسيلو المدعوم من طرف زيدان الذي يريد أن يعيد أفضل نسخة من اللاعب، يمكنه تجاوز روبيرتو كارلوس و الذي لعب 527 مباراة بالقميص الأبيض.

ويمتلك بنزيما 465 مباراة بينما تغلب مودريتش على حاجز 300 مباراة و أصبح لديه 303 مباراة، وهو أمر حققه فقط 8 لاعبين غير اسبان يلعبون في ريال مدريد روبرتو كارلوس (527)، ومارسيلو (486)، وبنزيما (465)، وكريستيانو رونالدو (438)، ودي ستيفانو (396)، وسانتاماريا (337).

صنع النجم الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان الملكي التاريخ في ديسمبر الماضي ليصبح عاشر لاعب في تاريخ ريال مدريد يحقق الكرة الذهبية.

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وأضاف الثلاثي مارسيلو وبنزيما ومودريتش أرقاما كبرى إلى سجلاتهم التاريخية في ريال مدريد هذا الموسم، الثلاثي جزء من 10 لاعبين الأكثر خوضا للمباريات بعد روبيرتو كارلوس.

مارسيلو و الذي أنهى هذا الموسم موسمه الثالث عشر كلاعب ريال مدريد ،وهو رقم قياسي في تاريخ اللاعبين الأجنبين للنادي بالإضافة إلى ذلك ، لديه سجل مذهل حيث حقق 20 لقب مع الفريق.

يحتل بنزيما المركز الثالث في هذا التصنيف بعد موسم رائع لعب خلاله 53 مباراة وسجل 30 هدفًا، ويحتل المرتبة السادسة من حيث ترتيب الهدافين في تاريخ النادي برصيد 222 هدف فقط 4 لاعبين يتجاوزونه كريستيانو رونالدو (451) ودي ستيفانو (308) وبوشكاش (242).