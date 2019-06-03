رياضة | نابولي يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي قد سأل عن إمكانية التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد الإسباني، ماركوس يورينتي وداني سيبايوس وثيو هيرنانديز.

وأفادت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن الفريق الإيطالي ينافس أندية انجليزية على خدمات يورنيتي وسيبايوس وأندية من الدوري الألماني على ثيو.

وأشارت الآس إلى أن وكيل أعمال ثيو هيرنانديز قد أكد على اهتمام نابولي بموكله، قائلاً: "الاهتمام صحيح، وهو مُعجب بنابولي".