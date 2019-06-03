رياضة | ميسي يكشف عن مفاجأة غيرت مساره وجعلته أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف عن مفاجأة غيرت مساره وجعلته أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة كواليس فشل انتقاله إلى ريفر بليت قبل انضمامه لبرشلونة في بداية مسيرته.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة فوكس سبورتس: "ذهبت للاختبار في ريفر بليت لأن أحد زملائي في الفريق ذهب إلى بوينس آيرس للتجربة".

وأضاف: "لعبت 20 دقيقة وسجلت 4 أهداف وأخبروني أنني يجب أن أعود بتصريح وأرادوا أن يدفعوا مقابل علاجي بالهرمونات وهو الشيء الذي لم يفعله نيولز أولد بويز".

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واختتم ميسي تصريحاته قائلاً : "حين ذهبت إلى إدارة نيولز أولد بويز رفضوا منحي التصريح ثم ذهبت بعد ذلك إلى برشلونة".

يُذكر أن ميسي انتقل إلى برشلونة في صيف عام 2000 وبدأ مسيرته مع الفريق الأول عام 2005 وحقق كل الألقاب والبطولات بقميص البرسا.