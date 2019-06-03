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غريزمان يقود فرنسا لفوز ودي على بوليفيا

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مهاجم فرنسا انطوان غريزمان يحتفل بالتسجيل في مرمى بوليفيا خلال المباراة الدولية الودية في كرة القدم نانت غرب فرنسا في 2 يونيو 2019

قاد أنطوان غريزمان الذي قرر ترك فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني دون أن يعلن حتى الآن عن وجهته المقبلة، المنتخب الفرنسي بطل العالم الى الفوز على ضيفه البوليفي 2-صفر الأحد في نانت، وذلك في مباراة ودية تدخل ضمن استعدادات بلاده لتصفيات كأس أوروبا 2020 والضيوف لكوبا أميركا 2019.

وكان غريزمان خلف الهدف الأول الذي سجله توما ليمار لفريق المدرب ديدييه ديشان بتمريرة رائعة (5)، قبل أن يضيف بنفسه الثاني أواخر الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من بول بوغبا أربكت الدفاع البوليفي الذي فشل في إبعاد الكرة، فسقطت أمام غريزمان الذي تابعها في الشباك (42)، رافعا رصيده الى29 هدفا بقميص "الديوك".

وقد تعكرت فرحة أبطال العالم بهذا الفوز الودي بعد اصابة نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في كاحله الأيسر، ما اضطر ديشان الى استبداله خلال استراحة الشوطين بوسام بن يدر.

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وتتحضر فرنسا للسفر الى تركيا من أجل مواجهتها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أوروبا 2020، والتي يتصدرها أبطال العالم بنفس عدد نقاط (6) مضيفهم التركي الذي تغلب بدوره الأحد على نظيره الأوزبكستان بهدفين ايضا سجلهما مهمت زكي تشيليك، قبل لقاء أندورا بعدها بأربعة أيام.

أما بوليفيا، فتتحضر لخوض كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية حيث تفتتح البطولة في 15 الشهر الحالي ضد البرازيل المضيفة ضمن المجموعة الأولى التي تضم البيرو وفنزويلا.

 

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