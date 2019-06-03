مرتضى منصور: "ورحمة أمى جروس ما هياخد فلوسه.. وعملت فيه محضر"

كتب أحمد طارق

شن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، هجومًا عنيفًا على السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق الكروى الأول، مؤكدًا أنه ليس له فضلاً فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية التى توج بها الأبيض على حساب نهضة بركان المغربى، وأن الفضل يعود لخبرة اللاعبين أمثال طارق حامد ومحمود كهربا.

أضاف مرتضى فى تصريحات لقناة "المحور" إنه لن يمنح جروس باقى مستحقاته، قائلاً: "ورحمة أمى يا جروس ما هتاخد فلوسك إلا بعد سنتين، وعملت فيك محضر أثبات حالة".

تابع رئيس القلعة البيضاء، أن جروس مريض نفسيًا وكان يقول لأيمن حفنى وأحمد...