جماهير يوفنتوس تطالب بإزالة "نجمة" كونتي من ملعب النادي

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شنت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي حملة على المدرب انطونيو كونتي بسبب قبوله تولي مهام الإشراف الفني على إنتر ميلان لمدة ثلاثة مواسم .

وكانت إدارة إنتر ميلان قد اعلنت تعاقدها رسمياً مع كونتي ليكون مديراً فنياً على الفريق خلفا للوتشيانو سباليتي المُستقيل من منصبه.

واصدرت جماهير يوفنتوس عريضة اعتراض عبر موقع "تشانغ اورغ" ، وقع عليها 12 ألفا من مشجعي النادي ، اعتبروا خلالها موافقة كونتي على تدريب الغريم إنتر ميلان بمثابة الخيانة للنادي التي لا علاقة لها بالاحترافية التي يمكن للمدرب ان يبرر بها قراره ، مطالبين إدارة النادي بإزالة البصمة المتواجدة في أحد مرافق ملعب "أليانز ستاديوم " .

وكانت إدارة يوفنتوس قد وضعت نجمة بملعب النادي دوّن عليها اسم انطونيو كونتي تقديراً له على إنجازه التاريخي مع الفريق موسم (2011-2012) عندما قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي دون خسارة على مدار الموسم مكرراً بذلك إنجاز العملاق ميلان عام 1992.

وبرأي جماهير يوفنتوس، فإن كونتي كان بإمكانه ان يعود للعمل التدريبي مجدداً من بوابات مختلفة لم تكن لتثير مشاعرهم مثل نابولي أو ميلان أو روما ، إلا ان اختياره تدريب إنتر ميلان قد اثار استياءهم وسخطهم ، لانهم يتهمون إدارة الإنتر بمحاولتها تدمير ناديهم من خلال مؤامرة واضحة، في اشارة إلى فضيحة "كالتشيو بولي" التي اطاحت بيوفنتوس من عرش الكرة الإيطالية عام 2006 ليعتليه الإنتر.

ومن اللافت للنظر في محتوى ومضمون العريضة بأن جماهير يوفنتوس لا تزال غير مقتنعة باتخاذه قرار الرحيل عن النادي في صيف عام 2014 لتولي تدريب المنتخب الإيطالي في اعقاب خروجه المبكر من نهائيات كأس العالم بالبرازيل ، بعدما وصفوا دوافعه بغير الواضحة.

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وجاء في العريضة بأن كونتي وبعد موافقته على تدريب إنتر ميلان لم يعد مرتبطاً بقيم و مبادئ يوفنتوس مثل بقية النجوم الآخرين الذين مروا على النادي والتي لا تزال الجماهير تحتفظ بأسمائهم على غرار جيان لويجي بوفون وأليساندرو دل بييرو.

وذيلت العريضة بتوجيه سؤال محرج لكونتي حول عدد رقم لقب الدوري الإيطالي الذي ناله مع يوفنتوس عام 2012 هل هو اللقب رقم 30 مثلما يعتبره جمهور يوفنتوس باحتساب لقبي 2005 و 2006 ، ام انه اللقب رقم 28 مثلما تؤكد جماهير إنتر ميلان .

وتكشف العريضة بأن جماهير يوفنتوس اصبحت تشكك في ولاء وإخلاص انطونيو كونتي بعد انتقاله إلى الإنتر مما جعلها تقرر محو بصماته من تاريخ النادي.

الجدير ذكره بأن كونتي مثل يوفنتوس في التسعينات ، وكان ضمن الفريق الذهبي الذي سيطر على الملاعب المحلية والقارية ، حيث ساهم في تحقيق الفريق لألقاب الدوري والكأس في إيطاليا ، كما ساهم في إحرازه للقب دوري أبطال أوروبا عام 1996 ثم الحلول ثانياً في ذات البطولة عامي 1997 و 1998 ، كما قاده أيضاً لإحراز لقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1993 والوصافة في عام 1995 ، وعندما تولى تدريب الفريق حقق معه لقب الدوري المحلي ثلاث مرات متتالية أعوام 2012 و2013 و 2014.

