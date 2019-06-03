شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب بالقوة الضاربة أمام بتروجت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره بتروجت خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري العام، فى المباراة التى يستضيفها استاد الجيش بالسويس فى تمام العاشرة مساء اليوم الأثنين.

ويواجه المقاولون العرب نظيره بتروجت بالقوة الضاربة للفريق فى الفترة الأخيرة، بدون غيابات باستثناء الإصابات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة مثل طاهر طاهر صانع ألعاب الفريق والذى من المرتقب عودته للمشاركة بشكل طبيعي بعد أقل من أسبوع حيث ينتهي اللاعب من برنامجه التأهيلي.

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فيما يطير يوسف الجوهري لاعب الفريق إلى ألمانيا يوم الجمعة المقبل لإجراء جراحة الصليبي هناك بعد استكمال التأشيرات المطلوبة للسفر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 47 نقطة، ويسعى ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس للدخول إلى المربع الذهبي بعد أن توقف رصيد النادي المصري صاحب المركز الرابع عن النقطة 52، فيما يتبقى للمقاولون العرب مباراتي بتروجت والأهلي.