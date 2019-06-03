شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم 18 لاعبا لقائمة مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارحسام حسن المدير الفنى لسموحة، 18 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداداً لمباراة الاتحاد السكندرى، المقرر لها العاشرة من مساء غدا على ملعب برج العرب فى بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة تضم كل من:"عصام ثروت وأحمد الشيخ ورجب نبيل وكريم يحيى وفارس مجاهد ومحمود منصور وإبراهيم عادل وعمر سعد وأحمد حمص وشيخ بامبا وإسلام صالح ومحمود سيد ومحمود معاذ وإيدى إيمومو وأوميد اوكيرى وحسام حسن ومحمود سامى وعمر حبشى".

ويبحث الاتحاد السكندرى عن خطف نقاط المباراة من سموحة من أجل تأمين بقائه فى مسابقة الدورى الممتاز.