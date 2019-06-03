انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة "محمود صوفي" أحد أبرز نجوم الكرة القطرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 02:54 صباحاً - تلقت أسرة الكرتين القطرية والخليجية صدمة قوية بوفاة نجم "العنابي" السابق محمود صوفي، فجر الأحد، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وذكرت تقارير صحفية قطرية أن الدولي القطري الأسبق صوفي انتقل إلى رحمة الله عن عمر يناهز 48 عاماً، وسط صدمة وذهول عمّ مختلف منصات التواصل والشبكات الاجتماعية.

ويُعد "صوفي" أحد أبرز نجوم الكرة القطرية، وقاد "العنابي" للفوز بكأس الخليج العربي (خليجي 11) عام 1992، وحصد آنذاك لقب البطولة الخليجية.

وشارك النجم القطري البارز مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة برشلونة الإسبانية 1992، وسجّل خلالها هدفاً بشكل رائع في مرمى كولومبيا.

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واشتهر النجم الراحل فوق "المستطيل الأخضر" بتسديداته الرأسية القوية على مستوى الخليج، ودافع عن ألوان أندية الغرافة والعربي والسد والمرخية.

وكان اللاعب قد تُوّج هدّافاً للدوري القطري عام 1991، ودافع عن ألوان "العنابي" بين عامي 1988 و1999، ويُعتبر الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في تصفيات كأس آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد 12 هدفاً أحرزها في 20 مباراة، كما أنه وصيف هدّافي منتخب قطر في بطولات كأس الخليج بـ10 أهداف.