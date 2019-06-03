انت الان تتابع رئيس الزمالك لجروس: إنت ولا حاجة ومن يدافع عنك مرتشي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص

جروس

واصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومه على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه لم يكن له أي دور بارز مع الفريق طوال فترة عمله منذ بداية الموسم الجاري. وقال خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، الذي يعرض على قناة المحور: «أقسم بالله إن جروس ليس له أي فضل في أي بطولة حصل عليها الفريق، سواء السوبر السعودي، أو الكونفيدرالية الإفريقية، ولولا خبرة كهربا وطارق حامد، ومطالبتهما الحكم باحتساب ركلة الجزاء، لم يكن سيسجل الفريق أمام نهضة بركان في النهائي».

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وتابع رئيس القلعة البيضاء: «جروس قال نصًا لأيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد مدبولي، لن تلعبوا طوال فترة تواجدي مع الفريق، مين اللي اتعادل مع بتروجيت والإنتاج الحربي اللي بينافسوا على الهبوط مش هو؟». واستمر في حديثه: «هو جروس دلوقتي بقى حلو، ورحمة أمي يا جروس ما هتاخد فلوس إلا بعد سنتين،