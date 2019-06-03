انت الان تتابع كلوب يكشف اتفاقه مع جوارديولا الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م
يورجن كلوب
مازال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يعيش حالة من السعادة الكبيرة بعد تتويجه أخيرًا بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، مساء السبت، بالعاصمة الإسبانية مدريد. وخسر كلوب، لقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال مسيرته، مع بوروسيا دورتموند في نهائي نسخة 2013، ثم مع ليفربول العام الماضي أمام ريال مدريد، قبل أن يكسر النحس أمام السبيرز. وأكد كلوب، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، مساء اليوم الأحد، أن ماحققه الريدز هذا الموسم لا يصدق، بالفوز بدوري الأبطال، إلى جانب مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة.
واستعان مدرب ليفربول، بحس الدعابة في حديثه عن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، كاشفًا أنه تحدث معه بعد فوز فريقه باللقب الأوروبي، واتفق معه على ركل مؤخرات بعضهم البعض في الموسم المقبل خلال منافستهما على جميع البطولات. وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة
واستعان مدرب ليفربول، بحس الدعابة في حديثه عن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، كاشفًا أنه تحدث معه بعد فوز فريقه باللقب الأوروبي، واتفق معه على ركل مؤخرات بعضهم البعض في الموسم المقبل خلال منافستهما على جميع البطولات.
وتوج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين، سجلهما الدولي المصري محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يكشف اتفاقه مع جوارديولا الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.